غادة والي تتعهد بحل مشاكل المشردين

استجابت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، لمناشدة الإعلامي أسامة كمال على الهواء، بتوفير كل سبل الراحة للمشردين..



ووعدت والي أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج"مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، بتوفير كل سبل الراحة للمشردين، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "معانا"لإنقاذ إنسان، وحل أى مشكلات يواجهها مع المستشفيات .



ومن قلب استديو برنامج مساء dmc"، وجه محمود وحيد مؤسس "مبادرة معانا"، كل الشكر لوزيرة التضامن على الإستجابة السريعة بعلاج المشكلات التى تواجه المؤسسة.



وقال وحيد "اكتشفنا أن مصر ليس بها أي مؤسسة تعتني بالمشردين من كبار السن فتحركنا لإنشاء كيان لهذه الفئة،وتمكنا من إعادة 111 حالة من كبار السن لذويهم، مضيفا ان جمعية "معانا" لإنقاذ إنسان "بيت كبير" ونتعامل جميعًا كأسرة واحدة



وطالب مؤسس معانا" لإنقاذ انسان الدولة بتوفير قطعة أرض لبناء مبنى كبير، يستوعب المشردين.

وفي السياق ذاته ناشد مؤسس معانا الدولة بتسهيل عمل بطاقة شخصية وبطاقة تموين ومعاش شهري لكبار السن المشردين بعد تأهيلهم.