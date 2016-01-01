قناع فعال يعيد لكي شبابك من أول استعمال

يعتبر تقشير بشرتك من حين لآخر مهم للحفاظ على صحة ونظافة بشرتك ، يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة التي تجعل البشرة تبدو مظلمة ، كما أن تراكم خلايا الجلد الميتة تؤثر بشكل سلبي على البشرة .



وفقا لما نشره موقع بولد سكاي أن تقشير الجلد يساعد أيضا في إزالة حب الشباب ، ورؤوس البثور ، والرؤوس السوداء وغيرها ، لذلك من أجل إزالة هذه التقشير يجب القيام به على أساس متكرر إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة بشرتك دائما.



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صودا الخبز

مكونات

1 ملعقة طعام صودا الخبز

1 كبسولة فيتامين E



كيف تستعمل

1. أولا تأخذ 1 ملعقة طعام صودا الخبز في وعاء.

2. قص فتح كبسولة فيتامين (ه) وإخراج النفط منه.

3. يضاف هذا الزيت إلى صودا الخبز ويخلط جميع المكونات جيدًا.

4. أضف أيضا بضع قطرات من الماء إذا شعرت أن المزيج جاف للغاية.

5. ضعيه على المنطقة المصابة وقم بتنظيفه برفق في حركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.

6. شطفه في الماء العادي.