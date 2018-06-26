أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الجمعة، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.. ومن أبرز الفيديوهات التالي:



الأعلي للإعلام يكشف أسباب وقف النشر فى قضية مستشفى 57357



قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الخاص بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 قانونى والمجلس لم يقع في مخالفة القانون، موضحا أن الوقف تم لحين الانتهاء من التحقيقات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن موقف المجلس من هذا القرار جاء بسبب الهجوم المتزايد على المشروعات الخيرية.



وأشار إلى أن الموقف جاء لعدم المساس بجميع المؤسسات الخيرية، وذلك بعد الانخفاض فى حجم التبرع بعد الاخبار التى تنشر وكشف ان قرار الوقف جاء ايضا حتى لا يتأثر الصرح الكبير بتلك المعركة.



بكري: الإعلام أثر بالسلب على حركة المحافظين



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إنه تم نشر معلومات متضاربة تتعلق بحركة المحافظين المرتقبة، لافتا إلى أن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام أثرت بالسلب على الحركة المنتظرة.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لم يتم إبلاغ أي من المرشحين بمنصب المحافظين أو النواب والمساعدين حتى الأن .



وتابع قائلا:" كان من المنتظر تغيير حركة المحافظين خلال الأسبوع المنتهى، ولكن الرئيس السيسي طلب مراعاة الدقة الكاملة في عملية الاختيار وترشيح من لديهم الخبرة والقدرة على العمل المحلي والميداني"، لافتا إلى أن جميع التقارير الرقابية الخاصة بالأسماء التي تم ترشيحها تم الانتهاء منها وهى معروضة أمام الرئيس السيسي.



وأضافت:" قدمت ثلاثة أسماء مرشحة لكل منصب ويتم المفاضلة بينهم وفقا لتقارير هيئة الرقابة الإدارية .. ثم يتم مراجعتها من قبل مكتب الرئيس ويتم الإختيار ".



حمدي رزق متأثرا: المنسي انضم لطابور الشهداء العظماء



قال الإعلامي حمدي رزق، إننا نحيي الذكرى الأولى لرحيل العقيد الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي استشهد في المواجهات المسلحة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء.



وقال " رزق " في برنامجه " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يوم إستشهاده كان صعبا وعصيبا ولكنه سجل أسمه بحروف من نور في تاريخ العسكرية ".



وتابع" رزق" متأثرا:" احمدالمنسي ضمير حي وغنوة على كل شفاه .. وبسمة وجه كل مصري ورسم بإستشهاده حالة مصرية خاصة .. وانضم لطابور العظماء من الشهداء المصريين".



بكري يكشف رد وزارة العدل على مسابقتي الإدارية والعقاري



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير العدل لسؤاله عن سبب تجميد قرار تعيين الفائزين في مسابقات النيابة الإدارية والشهر العقاري والمحاكم.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة العدل أرسلت ردا على طلب الإحاطة الذي تقدم به فيما يخص الشهر العقاري، ويفيد بأن المسابقة تقدم لها 180 ألف متسابق وتم اختيارهم جميعا شفويا وتحريرا وتم تصحيح أوراق الإجابة، ويتم إجراء التحريات حول وجود شبهات جنائية من عدمه، وأن الإجراءات لم تنته بعد وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.



وتابع:" فيما يخص مسابقة النيابة الإدارية.. تم مخاطبة نائب رئيس الهيئة بتاريخ 26-6-2018 وسيوافينا بالرد فيما يتعلق بتلك المسابقة"، مضيفا:" فيما يخص هيئة الخبراء والطب الشرعي لا توجد مسابقات للتعيين في ذلك القطاع وجاري إعداد مسابقة للتعيين بوظائف الخبرة الفنية والإدارية بقطاع الخبراء".



وأكمل "أن هناك متسابقين اجتازوا الاختبارات بهية الطب الشرعي في عام 2015 ..وتعيينهم متوقف على استكمال التحريات الأمنية والرقابية".



وزير البترول: نستهدف سداد مديونيات الشركاء الأجانب بالكامل فى 2019



قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب "المديونيات" تراكمت فى أعقاب ثورة 2011 إلى أن بلغت فى أواخر 2012 حوالى 6.3 مليار دولار.



وأوضح "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن "الأحداث الامنية وزيادة المديونيات تسببت فى قلق الشركاء من ناحية زيادة الاستثمار"، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى وضع استراتيجية للإهتمام بالتزامات الدولة من كافة النواحي ولاسيما مستحقات الشركاء الأجانب.



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن "الوزارة بدأت فى تخفيض المديونيات إلى أن وصلت فى 30 يونيو 2017 إلى 2.4 مليار دولار، وبلغ حجم المديونيات خلال العام الجارى 1.2، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول فى 30 يونيو 2019 إلى تصفير المديونيات.



والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى



قال سيد سند والد الطفل المختطف بمدينة طوخ، ان ابنه يوسف خرج يوم الجمعة الماضية لشراء بعض الحلويات ولم يعد للمنزل، لافتا إلى أنه بدأ البحث عنه ولم يجده، فقام بإبلاغ الشرطة.



واكد سند خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامية دينا يحيى،أن الشرطة قامت بدور فعال للغاية وتعايشت مع الموقف على أرض الواقع إلى أن تمكنت من إرجاع إبنة فى اقل من 48 ساعة.



وتابع قائلا:" أن ما فعلته الشرطة لإرجاع إبنى كان شيء مشرف جدا ومبسوط ان الشرطة قربت من الشعب مرة أخرى" .



دينا يحيى تبكي بسبب فتاة المترو المنتحرة



علقت الإعلامية دينا يحيى على " أميرة " التى ألقت بنفسها أمام خط المترو لتتخلص من حياتها قائلة: " اللى لفت نظرى حالة الثبات الانفعالى التى ظهرت عليها أميرة قبل إلقاء نفسها ولا مترددة ولا خايفة ولا قلقانة".



وأضافت قائلة خلال تقديمها برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور": "هل يمكن للإنسان أن يضحى بنفسه بهذه الطريقة، أه ممكن يحصل لان الإنسان شبه كوب الماء أما المياه تزيد فيه تبدأ تقع ودا اللى حصل مع أميرة بسبب المشاكل التى مرت بها خاصة بعد وفاة والدتها والطريقة التى عاملها بها أشقاؤها.



أشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات



قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ان حكومة المهندس مصطفى مدبولى لديها اهتماما كبيرا بتطوير منظومة المعاشات، لافتا إلى أن كل برامج التضامن الإجتماعى هدفها الأسرة الفقيرة.



وأكد سلطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة" تقديم الاعلامى "حمدى رزق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أن الحكومة لديها خطة لمساعدة المشروعات المتعثرة".



وأشار متحدث الحكومة إلى أنه يتم تحسين قاعدة البيانات وزيادة المعاشات بشكل سنوي.



قريطم: قانون المرور الجديد لن يطبق إلا في حالتين



قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إنه تم تقسيم قانون المرور الجديد إلى 5 شرائح، كل شريحة تتدرج فى العقوبة المرورية الخاصة بها حسب المخالفة.



وأوضح مدحت قريطم خلال استضافته ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور"،تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن قيمة المخالفة فى الشريحة الأولى تكون من 100 إلى 200 جنيه، لافتا إلى أن مخلفات الشريحة الأولى تتمثل في عدم تزويد المركبة المثلث العاكس، القيادة بدون النظارة الطبية ، عدم حمل رخصة القيادة، عدم الإعلان عن تعريفة المواصلات للركاب بصورة واضحة ، عدم تسجيل البيانات على مركبات النقل.



وتابع: ترك المركبة على الطريق بدون داعى "الوقوف الممنوع"، مشيرا إلى أنه حسب المادة الـ3 فى قانون المرور الجديد فإنه لن يطبق إلى بعد نشره بـ3 سنوات ، وأن وزير الداخلية قد أعلن رسميا انتهاء البنية الأساسية التكنولوجية للمرور قد تمت.



وزير المالية: كيلو اللحمة في السودان وصل 10 آلاف جنيه



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السودانيين عندما أهملوا الاقتصاد، تسبب التضخم في ارتفاع سعر كيلو اللحمة من ٣ جنيهات، إلى ١٠ آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الموظفين أصبحوا يتقاضون رواتبهم في “شِوال”.



وأضاف معيط، في حواره ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع على فضائية «ten»، أن العملة فقدت قيمتها في السودان، مشيرا إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لحل ملف الضرائب العقارية.



وأوضح وزير المالية، أن رئيس الوزراء، والذي كان ومازال وزير الإسكان، يعلم جيدا أن هناك مشكلات بشأن ملف الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب دراسة الملف، وتقديم تقرير بشأنه.

