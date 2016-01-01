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أخبار العالم

السجن لداعية بلجيكي أدار موقعا جهاديا في فرنسا

السبت 07/يوليه/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
حسن محرم
قضت محكمة باريس بالسجن على داعية بلجيكي تونسي بالسجن 4 سنوات لإدارته موقع جهادي يسمى "أنصار الحق" الذي يدعو المسلمين إلى الجهاد، وكذلك الانضمام لجماعة متطرفة.

وبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية فإن فاروق بن عباس، أحد الرموز الكبرى للجهادية الإعلامية ومدير موقع "أنصار الحق" الجهادي أدين بالسجن 4 سنوات مشددة ومنع دخوله بعد ذلك الأراضي الفرنسية.

وكان بن عباس البالغ من العمر 32 عام، يدير موقع "أنصار الحق" الصادر باللغة الفرنسية بين عامي 2006 و2010.

وكانت النيابة قد طلبت السجن 6 سنوات، موضحة أن الموقع كان وسيلة خطيرة لتجنيد الجهاديين والمتطرفين.

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