التموين تطالب البقالين الالتزام بتعليماتها

فتح الإعلامي أسامة كمال في نهاية حلقة برنامجه "مساء dmc"، الجمعة جشع بقالين التموين ضد المواطنين، وهذا بعد عرض كمال لاستغاثة مواطن بمنطقة عين شمس، ضد رئيس إحدى الجمعيات التموينية، برفع سعر بعض السلع الغذائية.



ومن جانبه طالب مجدى زكريا مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية لوزارة التموين بمحافظة الجيزة، بقالي التموين الإلتزام بكل القرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة التموين الخاصة ببطاقات التموين.



ودعا زكريا خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، المواطنين المشاركة في رفض أي مخالفات بخصوص بطاقات التموين



وفي السياق ذاته قال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن هناك أطراف كثيرة تشترك في الأخطاء الناتجة عن بطاقات التموين من بينهم الوزارة والبقالين والمواطنين أنفسهم أطراف كثيرة تشترك في الأخطاء الناتجة عن بطاقات التموين من بينهم الوزارة والبقالين والمواطنين أنفسهم.



وعلى جانب أخر أبدى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أعجابه الشديد بما قاله رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي أمام البرلمان بأن "الدولة أولى برعاية الفقراء".

