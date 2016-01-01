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محافظات

رئيس جامعة العريش يعتمد نتيجة الفرقة الاولي بكلية التجارة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:28 ص
رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش
احمد صالح
اعتمد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش نتيجة الفرقة الأولي بكلية التجارة جامعة العريش شعبة عامة (انتظام و انتساب) للفصل الدراسي الأول.

وصرح بذلك الدكتور صالح محمد صالح عميد كلية التجارة واضاف انه تم تحميل النتيجة كاملة على صفحة كلية التجارة على الفيس بوك واضاف ان الدراسة ستبدأ السبت لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017\2018 م على أن تبدأ الامتحانات في 21 يوليو من نفس الشهر.

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