احذري كوارث صحية يمكن أن يسببها النوم بالمكياج

كشف موقع بولد سكاي عن كوارث صحية يمكن أن يسببها ترك المكياج ليلا على بشرتك والنوم به موضحًا أن هذه العادة يمكن أن تسبب كوارث صحية للكثير من السيدات التي اعتادت على هذا من كثرة الإرهاق طوال اليوم فى المنزل و أبرز هذه الكوارث هي :



علامات الشيخوخة المبكرة ، المسام المسدودة والجلد الجاف. هذه حقيقة معروفة بشكل عام ،أخطرها سرطان الجلد .



وأكد الموقع أن بمجرد ترك طبقة واحدة من الأساس تركت بين عشية وضحاها يمكن أن تؤدي إلى عدوى بكتيرية وتتسبب في تلف طويل الأجل للجلد. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية إزالة كل من ماكياج الوجه قبل الذهاب إلى السرير.