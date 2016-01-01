بائعو التسالي وعمال الشواطئ..مهن صيفية في الإسكندرية..صور

مع قدوم فصل الصيف من كل عام وتوافد مئات الآلاف من المصطافين على شواطئ ومتنزهات الإسكندرية، تنشط العشرات من المهن الصيفية التي ترتبط بشكل أساسي بفصل الصيف ومنها مهن بيع المسليات على كورنيش البحر، والعاملين الموسمين على الشواطئ.



وعلى شاطئ السرايا، شرقي الاسكندرية، يقف محمد مهران، أبن محافظة قنا، امام فرش اللب والمسليات، مشيرا إلى أنه أتي بصحبة شقيقيه للعمل خلال فصل الصيف بالمدينة الساحلية، كما أعتادو منذ عدة أعوام، يقول":الصيف بالنسبة لنا موسم لكسب الرزق، أما في الشتاء أعمل أعمال أخرى متفرقة مثل ساىق توكتوك، او عامل في أحد المحلات".



ويضيف":لدي شقيقين يعملان معي ولكن بشواطئ اخرى اتينا جميعا من بلدنا، بحثا عن لقمة العيش، وخاصة مع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تشخدها الدولة في الةقت الحالي.



ويقول سعد مسعد، بائع تين شوكي، انا طالب في كلية الشريعة والقانون وأعمل في الصيف لمساعدة أسرتي والانفاق على دراستي مشيرا إلى ان فصل الصيف في الإسكندرية هو بمثابة فرصة له ولغيره منم الشباب الباحث عن الرزق والعمل".



ويقول سليم الصاوي، بائع فريسكا على شاطئ ميامي، ان البحر قد شهد رواجا خلال فصل الصيف منذ انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث بدأت رحلات اليوم الواحد تلقي بظلالها على حركة الإقبال وعليه فأنه وغيره من الشباب الباحث عن الرزق يتوافدون على الشواطئ لكسب رزقهم.



وأشار إلى أنه ورث مهنة بيع الفريسكا عن والده الذي ظل يعمل لسنوات طويلة على شاطئ ميامي حيث كان يصطحبه للعمل صغيرا.