اصنعي مزيل للمكياج آمن ومغذي للبشرة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة التخلص من المكياج والاغلبية يقع فى خطأ كبير يسبب الإضرار بالبشرة لذلك يمكنك التخلص من المكياج سريعا وتحضير مزيل للمكياج آمن بالمنزل ومفيد للبشرة وبدون أضرار أو آثار جانبية وهو عبارة عن الآتي وفقا لما نشره موقع بولد سكاي :



المكونات :

حاوية زجاجية صغيرة مع غطاء

2 ملاعق طعام من بندق الساحرة

½ ملعقة طعام من الصابون القشتالي السائل

1-2 كبسولات فيتامين E

2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقتان كبيرتان من الماء

20-25 منصات القطن



كيف تصنع:

• اسحب الزيت من كبسولات فيتامين E ووضعه في وعاء.

• إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺎء وﺗﺤﺮﻳﻚ.

• ضع وسادات القطن في الحاوية الزجاجية.

• صب مزيج أعد في الحاوية.

• غطاء مع غطاء ويهز الحاوية لبعض الوقت.

• ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎدة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎء.

• قم بتغطية الحاوية وتخزينها في مكان جاف وبارد.



كيف تستعمل:

• اخلع قطعة من القطن وامسح وجهك برفق معه.

• حافظ على الحذر أثناء مسح الماكياج على الجلد حول عينيك.

• إذا كان الماكياج عنيدًا للغاية ولا يذهب بعيدًا ، فيمكنك وضع القليل من زيت جوز الهند قبل استخدام هذه المناديل المزيله للماكياج.