محافظ بورسعيد: تجهيز 8 مستشفيات لبدء تطبيق التأمين الصحي

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق حلم المصريين والذي طال انتظاره منذ 50 عامًا وهو نظام التأمين الصحي الشامل.



وأضاف الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، الجمعة، أنه حاليًا يتم تجهيز أكثر من وحدة صحية، وتأهيل وتجهيز أكثر من 8 مستشفيات، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لمستشفى الطوارئ التي تخدم حوادث الطرق بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة.



وتابع، أنه تم تشكيل منظومة عمل من كافة الجهات المعنية لمتابعة الأعمال التى تتم أول بأول، مشددًا على أن بوادر نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي بدأت تظهر منذ 6 أشهر من خلال التنسيق والتعاون بين الوزراء والهيئات المختلفة، معقبًا: "في خلية نحلة بمنظومة متكاملة متعاونة لتطبيق منظومة التأمين الصحي".