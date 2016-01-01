شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة رحيل ثنائي فريق الكرة الأول طارق حامد وعلي جبر إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مرتضى في تصريحات مع الإعلامي عمرو عبد الحق في برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية "صدى البلد": "حامد وجبر هاربان متمردان، ولم يحصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات".



وأضاف: "طارق حامد سرق عقده مع الزمالك وأعطاه لمسئولي بيراميدز، وطالبهم بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ2 مليون دولار، أما علي جبر فتلقى عرضًا من بيراميدز بـ15 مليون ولكنه طلب 18 مليونًا".



وتابع: "أحمد الشناوي حارس المرمى يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار في العام الواحد، ومن لا يريد الزمالك فالنادي لا يريده".



ووجه مرتضى رسالة لوالد محمود كهربا: "لا فائدة مما يفعله هذا الرجل، أتى لي في وقت سابق وبكى كي أوافق على إعارة ابنه لأجل الأموال، وأقول له تعاقد نجلك مع الزمالك سليم".



واستطرد: "لماذا ذهبت إلى اتحاد الكرة لتستعلم عن عقد نجلك في ظل عدم قيده في القائمة الأولية؟، سنقيده في القائمة الثانية، اللاعب تحدث معي بأدب وأبلغني بعرض إماراتي وأنا رحبت".



واختتم رئيس الزمالك معلقًا على موقف الثنائي المعار: "مصطفى فتحى وشيكابالا تلقيا عرض استعارة من الإسماعيلى والأول رفض".