السجن مدى الحياة لرئيسي مدن رواندية لتورطهما في الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة فرنسية حكم بالسجن مدى الحياة لأثنين من حاكمي مدن رواندية متورطين في الإبادة التي شهدتها رواندا.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" فإن أثنين من رؤساء مدن رواندية، أدينا بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة الجنايات في باريس، حيث أدينوا بارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية ضد قبائل التوتسي بشرق رواندا التي وقعت في تسعينيات القرن المنصرم.



وأشارت الوكالة إلى أنه بعد قضية استمرت شهرين، فإن أوكتافيان نجنزي البالغ من العمر 60 عام، وتيتو باراهيرا، 67 عاما، اعترفا بجرائمهم والمشاركة في خطة تستهدف ارتكاب إعدامات متسلسلة بهدف تدمير طائفة التوتسي.