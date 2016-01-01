ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

السجن مدى الحياة لرئيسي مدن رواندية لتورطهما في الإبادة الجماعية

السبت 07/يوليه/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
أصدرت محكمة فرنسية حكم بالسجن مدى الحياة لأثنين من حاكمي مدن رواندية متورطين في الإبادة التي شهدتها رواندا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" فإن أثنين من رؤساء مدن رواندية، أدينا بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة الجنايات في باريس، حيث أدينوا بارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية ضد قبائل التوتسي بشرق رواندا التي وقعت في تسعينيات القرن المنصرم.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد قضية استمرت شهرين، فإن أوكتافيان نجنزي البالغ من العمر 60 عام، وتيتو باراهيرا، 67 عاما، اعترفا بجرائمهم والمشاركة في خطة تستهدف ارتكاب إعدامات متسلسلة بهدف تدمير طائفة التوتسي.

ترشيحاتنا

حوض ماء سر استمرار زواج حمدي قنديل ونجلاء فتحي

شاهد.. وزير الرياضة يهنئ مرتضى منصور على فرع الزمالك الجديد

السجن مدى الحياة لرئيسي مدن رواندية لتورطهما في الإبادة الجماعية

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

وزارة الإعلام السعودية تنفي شائعات ويمبلدون بشأن قرصنة بي أوت كيو

ترودو يدافع عن السماح للمهاجرين بالقدوم لكندا: هذه قيمنا وقانونا

اكتشف سر قراءة محمد صلاح لكتاب فن اللامبالاة

قطر تتراجع عن صفقة الـ إس 400 بعد تهديدات السعودية

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

رضعت مع بنت فهل يحرم علي باقى أخواتها.. الافتاء تجيب

النيران الصديقة تحرق مرمى البرازيل بالهدف الأول لبلجيكا.. فيديو

ساويرس بعد مغادرة البرازيل المونديال: إيه دا كل العمالقة يخرجوا كدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا
حضري سموزي الفراولة باللوز في دقائق معدودة
قريطم: قيمة المخالفة المرورية تأتى عبر التليفون فى دقيقة
وزير المالية: كيلو اللحمة في السودان وصل 10 آلاف جنيه .. فيديو
إعلامي: الإخوان استغلوا السوريين في غسيل الأموال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟