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أخبار العالم

"الكرملين" يرحب بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى روسيا

السبت 07/يوليه/2018 - 01:21 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ
ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، في نبأ لها، أن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف قال الجمعة، إن بلاده ترحب بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة روسيا في ظل انعقاد فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت الليلة اعتزام الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة مدينة سانت بطرسبرج الروسية الأسبوع المقبل لتشجيع المنتخب الفرنسي فى مباراة نصف النهائى لبطولة كاس العالم لكرة القدم، وذلك بدون إجراء اجتماعات دبلوماسية.

يُشار إلى أن ماكرون صرّح الشهر الماضي بنيته السفر إلى روسيا إذا ما تأهلت فرنسا لنصف النهائي في بطولة كأس العالم وهو ما حققه المنتخب الفرنسي اليوم الجمعة بهزيمته لمنتخب أوروجواي 2-0.

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