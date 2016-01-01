الأمم المتحدة : أكثر من 4 ملايين مالي في حاجة ماسة للغذاء

أظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة أن أربعة ملايين ومائة ألف مواطن مالي في حاجة ماسة للغذاء بسبب الحرب في هذه الدولة.



وذكر التقرير ، الذي نشرته صحيفة (مالي اكتياليتي) أن الوضع الإنساني في جمهورية مالي يزداد سوءا ، حيث يوجد أربعة ملايين ومائة ألف من السكان في وضع مأساوي وبحاجة إلى مساعدات غذائية ، ومن المتوقع أن يزداد العدد بأكثر من ربع مليون شخص ، كما تتراوح حالات سوء التغذية الحاد المعتدل من 470،000 إلى 582،000.



وتشمل هذه الأرقام 11،232 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد دون سن الخامسة ، و 489،238 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 59 شهرًا يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل ، بالإضافة إلى ذلك تعاني 45245 من النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد.



وأعرب التقرير عن القلق البالغ إزاء استمرار تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان والحالة الإنسانية في وسط مالي ، وكذلك في منطقة ميناكا.



وتحدث التقرير عن أعمال عنف متزايدة وعن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعن مقابر جماعية.



ويتزامن التقرير الأممي مع إقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة آخر شهر يوليو الحالي وسط إنتشار خطاب الكراهية والدعوة إلى ارتكاب أعمال العنف ، وفي ظل الانعدام المتزايد للأمن وتنامي الحركات الارهابية المتطرفة.