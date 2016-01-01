فلسطين تمنح الناشط السويدي لادرا الجنسية ووسام الاستحقاق والتميز

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الناشط السويدي بنجامين لادرا ، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.



ويأتي هذا القرار تكريما للناشط لادرا الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام ، وسار نحو 11 شهرا للوصول الى الأراضي الفلسطينية ، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم ، ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدي بنجامين لادرا من دخول الأراضي الفلسطينية ، بعدما وصل الى جسر الملك حسين - بين الضفة الغربية المحتلة والأردن - سيرا على الأقدام قادما من السويد.



وسلمت سلطات الاحتلال الناشط السويدي بنجامين لادرا قرارا يمنعه من الدخول الأراضي الفلسطينية بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.



وانطلقت رحلة لادرا في شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام ، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.



والناشط لادرا ، الذي يبلغ من العمر (25 عاما) ، قطع رحلته وهو يحمل علم فلسطين على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.