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أخبار العالم

فلسطين تمنح الناشط السويدي لادرا الجنسية ووسام الاستحقاق والتميز

السبت 07/يوليه/2018 - 01:22 ص
الناشط السويدى لادرا
الناشط السويدى لادرا
أ ش أ
منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الناشط السويدي بنجامين لادرا ، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار تكريما للناشط لادرا الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام ، وسار نحو 11 شهرا للوصول الى الأراضي الفلسطينية ، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم ، ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدي بنجامين لادرا من دخول الأراضي الفلسطينية ، بعدما وصل الى جسر الملك حسين - بين الضفة الغربية المحتلة والأردن - سيرا على الأقدام قادما من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال الناشط السويدي بنجامين لادرا قرارا يمنعه من الدخول الأراضي الفلسطينية بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وانطلقت رحلة لادرا في شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام ، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.

والناشط لادرا ، الذي يبلغ من العمر (25 عاما) ، قطع رحلته وهو يحمل علم فلسطين على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.

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