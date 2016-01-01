ترامب يعين دانيال وولش مساعدا له ونائبا لكبير موظفي البيت الأبيض

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة ، دانيال وولش، مساعدًا له ونائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للعمليات ، حسبما أفادت مذكرة صادرة عن البيت الأبيض.



وأشارت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية الى أن وولش يخلف جو هاجين الذي كان قد ساعد في تنظيم قمة ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي.



وعمل وولش في السابق نائبا لمساعد ترامب ومديرا للمكتب العسكري بالبيت الأبيض.