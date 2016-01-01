مقتل 54 شخصا في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ارتفعت حصيلة قتلى الحر في إقليم الكيبك في كندا إلى 54 شخص.



وبحسب صحيفة "مونتريال جازيت" الكندية، أنه مع استمرار تردي المناخ في إقليم الكيبك، مع ارتفاع مذهل لدرجة الحرارة، فإن الحكومة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه الموجة من الحرارة.



وعلى الرغم من أن الأجواء بدأت تتحسن، إلا أن السلطات تتخذ إجراءات مشددة لوقف هذه المجزرة التي تسببها درجة الحرارة والتي وصلت إلى 54 ضحية.



وكانت السلطات قد أعلنت أول أمس وصول عدد الضحايا إلى 33 قتيلا، لكن الرقم يستمر في الارتفاع.