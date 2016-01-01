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ثقافة

سفير مصر بباريس: معرض ذهب الفراعنة الحدث الثقافي الرئيسي في فرنسا

السبت 07/يوليه/2018 - 03:01 ص
معرض ذهب الفراعنة
معرض "ذهب الفراعنة" الحدث الثقافي الرئيسي
أ ش أ
وصف السفير ايهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا وغير المقيم في موناكو ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو معرض " ذهب الفراعنة .. 2500 عام من صياغة الذهب في مصر القديمة" الذي تم افتتاحه اليوم الجمعة بأنه الحدث الثقافي الرئيسي هذا الصيف في إمارة موناكو وجنوب فرنسا.
 
وتوقع السفير ايهاب بدوي - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن يشهد المعرض مشاركة مرتفعة في ضوء ما به من قطع أثرية فريدة ومتميزة تعرض للمرة الأولى خارج مصر ، مشيرا الى ولع سكان موناكو والفرنسيين بالحضارة المصرية القديمة.

وذكر السفير ايهاب بدوي بأن هذا هو المعرض الثاني للآثار الفرعونية الذي تستضيفه إمارة موناكو ، حيث نظم المعرض الأول "ملكات مصر" في عام 2008 وحقق آنذاك نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى ، أكد بدوي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الثقافي مع فرنسا في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، مذكرا باتفاق الشراكة الثقافية الذي تم توقيعه في نهاية يونيو الماضي خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان لإتمام المشروعات الثقافية الضخمة التي تشيدها مصر حاليًا وعلي رأسها مدينة الفنون والثقافة والأوبرا العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد سفير مصر بالتعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الآثار من خلال التعاون المتحفي وعبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية وغيره ، فضلا عن وجود ما يزيد عن 30 بعثة أثرية تعمل في العديد من مواقع التنقيب والترميم في جميع الأرجاء المصرية من الساحل السكندري حتى الصعيد ومن الصحراء الشرقية حتى الواحات.

وأشار سفير مصر الى التعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع في المقتنيات الثقافية على الأراضي الفرنسية.
وكان ايهاب بدوي قد حضر اليوم الجمعة حفل افتتاح معرض " ذهب الفراعنة .. 2500 عام من صياغة الذهب في مصر القديمة".

وافتتح المعرض الأمير ألبير الثاني حاكم إمارة موناكو ووزير الآثار الدكتور خالد العناني بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، بالاضافة الى الوفد المصري المشارك والذي ضم النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ، ورئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان سحر طلعت مصطفى.

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