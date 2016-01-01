يوسف إسماعيل : عرض هولاكو أكتوبر القادم

أكد الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر بدء بروفات مسرحية " هولاكو " خلال الأسابيع القادمة .



وتابع " إسماعيل " إن من المرجح عرض المسرحية التى سيقوم بإخراجها المخرج الكبير جلال الشرقاوى على خشبة المسرح القومى خلال شهر أكتوبر القادم .



يذكر ان مسرحية "هولاكو " تم تأجيلها من فترة طويلة , ومن المقرر ان يقوم ببطولته كل من فاروق الفيشاوي ورغدة وتأليف الشاعر فاروق جويدة .