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فن

يوسف إسماعيل : عرض هولاكو أكتوبر القادم

السبت 07/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
أكد الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر بدء بروفات مسرحية " هولاكو " خلال الأسابيع القادمة .

وتابع " إسماعيل " إن من المرجح عرض المسرحية التى سيقوم بإخراجها المخرج الكبير جلال الشرقاوى على خشبة المسرح القومى خلال شهر أكتوبر القادم .

يذكر ان مسرحية "هولاكو " تم تأجيلها من فترة طويلة , ومن المقرر ان يقوم ببطولته كل من فاروق الفيشاوي ورغدة وتأليف الشاعر فاروق جويدة .

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