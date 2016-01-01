سعيد النقيب: الاتحاد العام يعمل باقصي جهد لتوفير حقوق العمال

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للانتاج الحربي ، انه يتم عقد اجتماعات تخص مناقشات الزيادة السنوية للاجور، وبعض رجال الأعمال تهملها.



وأكد، النقيب، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الأوضاع اختلفت كثيرا بشأن العمال والاتحاد العام ، مشيرا أنهم يعملون بأقصى جهد لتوفير حقوق العمال.



وأوضح ، رئيس النقابة العامة ، أن رجال الأعمال ، يهملون موضوع زيادة الأجور السنوية، مضيفًا أنه يتم عقد اجتماعات سنوية بين الأطراف الثلاثة العمال والدولة ورجال الأعمال.



وذكر، النقيب، ان جهود الدولة لا تغفل في تطوير حياة العمال، ولتوفر قدر عالي من الاستقرار.