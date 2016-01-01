ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الليلة روسيا وكرواتيا فى مواجهة نارية بختام دور الثمانية بكأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 06:01 ص
روسيا وكرواتيا
روسيا وكرواتيا
عمرو ابوبكر
تتجه انظار عشاق كرة القدم فى الثامنة مساء اليوم إلى ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي لمتابعة مباراة روسيا وكرواتيا ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

وسيحاول المنتخب الروسي بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وبدوره المنتخب الكرواتي سيحاول بلوغ المربع الذهبي وتكرار إنجازه التاريخي في مونديال فرنسا عام 1998.

وعانى كلا المنتخبين الأمرّين لتخطي عقبة الدور ثمن النهائي، وذلك بفارق ساعات قليلة بين المباراتين. في ظل الهيمنة المطلقة للإسبان، دافع الروس باستماتة عن عرينهم أمام أبطال العالم عام 2010 لتتّجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي منحت بطاقة العبور لأصحاب الضيافة.

وعاش الكروات نهاية سعيدة أيضا بعد بداية مجنونة ضد الدنمارك شهدت تسجيل هدف لكل فريق في الدقائق الخمس الأولى تلتها معركة نفسية حامية ألجأت أبناء زلاتكو داليتش لخوض الوقت الإضافي ثم حجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من ركلات الترجيح.

وسيحظى الروس على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي بالمساندة الاستثنائية المُعتادة من جماهيرهم. ولا شك أنهم سيكونون بأمس الحاجة إليها لمواجهة المواهب الفردية والجماعية للكروات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تُواجه فيها كرواتيا منتخب البلد المضيف في خمس مشاركات لها في كأس العالم. ولم تنجح حتى الآن في تذوق حلاوة الانتصار في أي منها إذ خسرت ضد فرنسا في عام 1998 في نصف النهائي (1-2)، وسقطت بنتيجة 3-1 أمام البرازيل في المباراة الافتتاحية لنسخة 2014.

ترشيحاتنا

مسؤولون يكشفون تكلفة إحدى التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

وزير التعليم : لن نفرض أي زيادات بمصروفات المدارس الحكومية

لجنة الفتوى: صلاة 40 يوما في جماعة يحرم عليك النار بشرط

لجنة الفتوى توضح الحالات المشروع فيها سجود السهو

رضعت مع بنت فهل يحرم علي باقى أخواتها.. الافتاء تجيب

فرحة هستيرية للجماهير البلجيكية بعد الفوز على البرازيل.. فيديو

ساويرس بعد مغادرة البرازيل المونديال: إيه دا كل العمالقة يخرجوا كدا

رجل يصور لحظة إطلاق مسلح النار في وجهه .. فيديو

لعنة الشياطين الحمر تصيب 5 قارات

اليوم.. محاكمة 213 متهما بقضية أنصار بيت المقدس

وزير المالية: كيلو اللحمة في السودان وصل 10 آلاف جنيه .. فيديو

المصريين الأحرار راعيًا رسميًا لبطولة الجمهورية للتنس الأرضي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

مؤسس المخابرات القطرية يكشف المخطط الأمريكي ضد مصر.. فيديو
وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام
أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات
وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟