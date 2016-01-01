محمد فراج : عرض "أهو ده اللى صار " رمضان 2019

أكد الفنان محمد فراج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر عرض مسلسله الجديد "اهو ده اللى صار " خلال شهر رمضان 2019 , حسب المعلومات التي وصلته من الشركة المنتجة .



ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث " الممر" خلال الفترة القادمة , ويشاركه فى بطولة العمل الفنان أحمد عز ومن إخراج شريف عرفة .



أهو ده اللى صار" بطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، واخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.