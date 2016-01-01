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فن

محمد فراج : عرض "أهو ده اللى صار " رمضان 2019

السبت 07/يوليه/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
أكد الفنان محمد فراج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر عرض مسلسله الجديد "اهو ده اللى صار " خلال شهر رمضان 2019 , حسب المعلومات التي وصلته من الشركة المنتجة .

ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث " الممر" خلال الفترة القادمة , ويشاركه فى بطولة العمل الفنان أحمد عز ومن إخراج شريف عرفة .

أهو ده اللى صار" بطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، واخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

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