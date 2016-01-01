محمد فراج : عرض "أهو ده اللى صار " رمضان 2019

أكد الفنان محمد فراج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر عرض مسلسله الجديد "اهو ده اللى صار " خلال شهر رمضان 2019 , حسب المعلومات التي وصلته من الشركة المنتجة .
ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث " الممر" خلال الفترة القادمة , ويشاركه فى بطولة العمل الفنان أحمد عز ومن إخراج شريف عرفة .
أهو ده اللى صار" بطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، واخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.
ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث " الممر" خلال الفترة القادمة , ويشاركه فى بطولة العمل الفنان أحمد عز ومن إخراج شريف عرفة .
أهو ده اللى صار" بطولة روبى، سوسن بدر، محمود البزاوى أروى جودة، أحمد داوود، محمد فراج، واخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.