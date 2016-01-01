اليوم .. انجلترا تواجه السويد في مباراة الحلم للمربع الذهبى

يلتقى فى الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويدى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 المقام في روسيا.



المنتخبان خاضا حتى الآن ٤ مباريات في البطولة.. فازوا في 3 وخسر واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة.



تبلغ السويد الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 24 عاما وتحديدا منذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.. وهي المرة الرابعة التي تبلغ السويد الدور ربع النهائي بعد 1934 في إيطاليا عندما حلت رابعة، و1958 علي ارضها عندما حلت وصيفة وجاءت في المركز الثالث في نسخة 1950.



وعلي الرغم من وضع المنتخب الانجليزي كمرشح دائم للفوز في البطولات الكبرى ولكنه لم يتأهل لدور الثمانية في آخر نسختين 2010 و2014 وفي نسختي 2006 و2002 لم يتجاوز دور الثمانية ولكن يرى الإنجليز الآن الفرصة سانحة لبلوغ المربع الذهبي وكان آخر مرة وصل فيها إليه في 1990 خاصة أن المدير الفني ساوثجيت لم يكن حريصا على تصدر المجموعة وتركها لبلجيكا للابتعاد عن مواجهة البرازيل في دور الثمانية.



وتقابل المنتخبان مرتين في كأس العالم في نسختي 2002 و 2006 وكلتا المقابلتين انتهتا بالتعادل.. يظهر المنتخب الإنجليزي في المونديال الروسي بشكل مختلف عما تعودنا عليه في السنوات الأخيرة وصنع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاث فريقا شابا ووضع علي قيادة الفريق لاعبا شابا هو هاري كين الذي كان عند حسن الظن به وسجل ستة أهداف حتي الآن..

ولكن قوة المنتخب الانجليزي ليست فقط في قوة هجومه الذي أحرز تسعة أهداف ولكن يمتلك خط وسط قويًا بقياد جوردان هندرسون وحارس مرمي عملاق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الذي اصبح بطلا قوميا بعد تصديه لضربات الجزاء امام كولومبيا.



ولن يفتقد ساوثجيت أيًا من لاعبيه الأساسيين في مواجهة السويد وإن كان جيمي فاردي يعني من ألم في العضلة الخلفية وديلي الي الذي عاني من بعض المشاكل خلال مباراة كولومبيا.



اما المنتخب السويدي فلم يكن مرشحا لتجاوز المجموعة السادسة في ظل وجود المنتخب الألماني والمكسيكي والكوري حتى بعد إقصائه لمنتخب إيطاليا في ملحق التصفيات الاوروبية ولكن يبدو أن المنتخب السويدي بدون زلاتان إبراهيموفيتش أفضل حالا وتميز المنتخب السويدي بتنظيمه وصلابته الدفاعية، ولم يتلق سوى هدفين في المونديال حتى الآن كما أن المدير الفني يان أندرسون أعد فريقه لتكون الجماعية هي النجم الاول ولكن يغيب ميكايل لوستيج عن مباراة السويد أمام إنجلترا بسبب الإيقاف.