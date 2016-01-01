الأهلي يطمئن على فريق الكرة في كرواتيا

محمد مرجان ، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول، في الساعات الأولي من صباح اليوم، السبت ،اطمأن خلاله على فريق الكرة خلال رحلة عودته من سلوفينيا الى معسكره المغلق في كرواتيا بعد خوض مباراة ودية أمام أولمبيا و الذي انتهي بالتعادل 1-1.



كما اطمأن مرجان على سير استعداد الفريق في معسكره وأشاد بحالة الانضباط والالتزام التي يفرضها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



ونقل المدير التنفيذي الي يوسف تحيات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وتأكيده على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تنفيذ معسكر خارجي علي أعلي مستوي.



وأكد مرجان على ان الأهلي يستعد بشكل مميز لمباراته المقبلة مع تاون شيب بطل بتسوانا يوم ١٧ يوليو المقبل في دوري ابطال افريقيا.. مؤكدا على أن الفريق مستمر في معسكره الخارجي حتى يوم ٩ يوليو والعودة إلى القاهرة صباح ١٠ يوليو.