المونسنيور كويك يستقبل البابا تواضروس بروما

استقبل المونسنيور جابرييل كويك من مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وذلك عقب وصوله روما للمشاركة فى يوم الصلاة من اجل الشرق الاوسط .



كما استقبل قداسته، الأب "Hyacinthe Destivelle"، مندوب الفاتيكان بمدينة باري الإيطالية..



وقد استقبل وفد من السفارة المصرية في إيطاليا والفاتيكان قداسة الباباتواضروس وقد توجه قداسته مستقلًا الطائرة مرة ثانية إلى مدينة باري حيث كان في استقبال قداسته بعض من الشعب القبطي المقيم بالمدينة الذين فرحوا جدا بلقاء قداسته ونوال بركته الرسولية.



وكان قداسه البابا تواضروس قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما وذلك للمشاركة لاجتماع الصلاة بمدينة باري الإيطالية الذي دعا إليه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بحضور بطاركة الكنائس حول العالم.

