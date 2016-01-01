شيرين تنضم إلى كارمن

تعاقدت الفنانة شيرين على بطولة مسلسل "كارمن"، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج فى اولى بطولاتها الفنية.



العمل من إخراج حسين شوكت ومن المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى المقبل فى إطار 60 حلقة وقد بدأ تصويره يوم السبت الماضى داخل أحد الاستديوهات الخاصة.



يذكر ان آخر أعمال الفنانة شيرين هو مسلسل "لعنة كارما"، والذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى , وقامت ببطولته الفنانة هيفاء وهبى وإخراج خيرى بشارة.