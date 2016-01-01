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ديني

حكم سجود السهو لمن ترك القنوت في صلاة الفجر

السبت 07/يوليه/2018 - 12:01 م
سجود السهو
سجود السهو
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن القنوت -الدعاء- في الفجر سنُة عند الإمام الشافعي وينبغي على المسلم عدم تركه ومن تركه لزمه سجود السهو، لافتًا إلى أن المصريين معظمهم ينتهجون مذهب الإمام الشافعي لأنه عندما مات دفن في مصر.

وأوضح «جمعة»، في فتوى، أن الأئمة الآخرين أبوحنيفة ومالك وابن حنبل يقولون إنه غير سنة وكثيرًا ما تركه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ميشرًا إلى أن الأمر بسيط لوجود الخلاف فيه.

ونصح بأنه من الأفضل أن يقنت المسلم فى صلاة الفجر ومن تركه سهوًا يسجد للسهو وهذا على مذهب الإمام الشافعى الذى ينتهجه كثير من المصريين.

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