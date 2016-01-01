وزير الداخلية الإيطالي: رفع الحصار عن ليبيا سيساعد في إيجاد حل لمشكلاتها

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ونائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، أن رفع الحصار عن ليبيا سيكون خيارا نابعا من الحس السليم، ويساعد في إيجاد حل لمشكلاتها.



وأوضح سالفيني، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، مصحوبا صورة للقاء جمعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق:" بعد لقائنا خلال زيارتي لطرابلس الغرب الأسبوع الماضي، كان من دواعي سروري أن ألتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي، أحمد معيتيق في روما"، بحسب ما ذكرت وكالة "آنكي" الإيطالية.



وذكر وزير الداخلية أن “تجاوز الحصار المفروض على ليبيا سيساعد في إيجاد حل لمشكلات هذا البلد”، الأمر الذي “سينعكس في نهاية المطاف على إيطاليا وأوروبا”، وذلك من خلال “زيادة الفاعلية التي سنتمكن من خلالها من مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة البحر المتوسط”، مضيفا:" هذا الأمر يبدو لي حسا سليما بحتا".





