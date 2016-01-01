مدير القومي: عودة الفخرانى بـ ألف ليلة خلال أسابيع قليلة

أكد الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه من المقرر إعادة عرض مسرحية " ليلة من الف ليلة " والتى يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيى الفخرانى خلال الأسابيع القليلة القادمة , ولمدة بضعة أشهر .



«ليلة من ألف ليلة» من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي، بطولة يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبه مجدى، سلمى غريب، وليد فواز، والمطرب محمد محسن ونجوم المسرح القومى، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى ، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، إخراج محسن حلمى.



وقد تم عرضها على مدار 3 مواسم , وتمكنت من تحقيق إيرادات كبيرة , كما أنها شهدت بداية قصة الحب بين بطليها هبة مجدي ومحمد محسن .