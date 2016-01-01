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محافظات

شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء

السبت 07/يوليه/2018 - 02:55 ص
مسرحية جزيرة الوحش
مسرحية "جزيرة الوحش الملعون"
ايمن محمد
شهدت قاعة مسرح قصر ثقافة طور سيناء ، مساء اليوم الجمعة ، إقبالا جماهيريا حاشدا لمشاهدة العرض المسرحي ( جزيرة الوحش الملعون)، الذي قدمته فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة طور سيناء، فى إطار الخطة الصيفية وتفعيل دور المسرح. تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان ماهر كمال رئيس الادارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، وتحت إشراف لاميس جمال الدين، مدير عام ثقافة الطفل والباحث حمد شعيب، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وامتلأت القاعة عن أخرها مع حلول موعد عرض المسرحية التي ألفها الكاتب رجب سليم، وكتب كلمات الأغاني الشاعر محمد عبد القادر، والحان المايسترو أحمد العجمى واستعراضات عثمان لطفى وديكور وملابس غادة يوسف وإخراجها المبدع جمال مهران. وشارك فيها نخبة من الفنانين الأطفال وكوكبة أخرى من المسرحيين الشباب ومن كلا الجنسين .

وأكد الحضور أن عرض اليوم يعد بادرة أمل كبيرة لعودة المسرح وازدهاره على أرض جنوب سيناء .
شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء
شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء
شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء
شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء
شاهد.. إقبال جماهيري على مسرحية جزيرة الوحش الملعون بطور سيناء

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