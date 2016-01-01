منافسة سينمائية شرسة فى موسم عيد الأضحى القادم

على ما يبدو ان الموسم السينمائي خلال عيد الأضحى القادم سيشهد منافسة شرسة بين عدد من الأفلام السينمائية والتي هربت من شبح تراجع الإيرادات خلال موسم عيد الفطر بسبب مسابقة كأس العالم , وقررت الانضمام إلى قائمة أفلام عيد الأضحى .



أول الفنانين الذين قرروا خوض المنافسة هو الفنان محمد رمضان من خلال فيلمه الجديد " الديزل " , بينما قرر تامر حسنى هو الآخر الدخول في المنافسة بفيلم " البدلة " , والذى يشاركه فى بطولته أكرم حسنى .



كما إنضم إلى القائمة فيلم " الكويسين " , والذى يقوم ببطولته أحمد فهمى , وفيلم " تراب الماس " , والذى يقوم ببطولته كل من منة شلبي وأسر ياسين وإياد نصار , وفيلم " بنى آدم " والذى يقوم ببطولته يوسف الشريف .



وتظل هناك عدد من الأعمال التى لم تحسم قرارها بالانضمام الى المعركة السينمائية , وعلى رأس تلك الأعمال أفلام , 3 شهور للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكى , وفيلم " 122 " بطولة طارق لطفى , وفيلم الفنان احمد حلمى الجديد , والذى من المقرر أن يبدأ فى تصويره خلال الفترة القادمة .