محسن محيى الدين: يوم واحد وانتهى من التاريخ السرى لكوثر

أكد الفنان محسن محيى الدين أنه من المقرر أن يعود لاستئناف تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أوائل الأسبوع المقبل.





وتابع" محيى الدين" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده خلال الفترة الماضية الا ان فريق العمل حصل على إجازة ولم يتبق له الا يوم تصوير واحد وينتهى من تصوير مشاهده كاملة.



الفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيى الدين، فراس سعيد، وأحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى سياسى.