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حوادث

إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد

السبت 07/يوليه/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة السيد عوف تهريب كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم داخل سيارة نقل تحوى مخزن سرى داخل التانك بطول مقطورتها.

كانت معلومات وردت لـ جمال نصار مدير عام الإدارة العامة لمنافذ بورسعيد والسيد حسن مدير إدارة المنافذ من المقدم محمد عدس رئيس مباحث التحريات الجمركية بالمنافذ والنقيب فتحى عبد العاطى ضابط منفذ الشاحنات تفيد اعتزام أحمد ح خ سائق السيارة النقل رقم 1496 د . ر . ب ومقطورة رقم 7541 د . هـ . ص وآخرين على تهريب كميات كبيرة من البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عن طريق إخفائها بمخزن سرى بطول المقطورة.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة وأسفرت عملية التفتيش بطول السيارة عن وجود بضائع أجنبية متنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية قدرت بـ 187 كرتونة إيشارب حريمي مختلف الأشكال والألوان و181 كرتونة ساعة يد رجالى وحريمى مختلفة الأشكال والأنواع و119 كرتونة مكواة حريمى صينى الصنع.

قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها أكثر من مليون جنيه.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44515 لسنة 2018.
إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد
إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد
إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد
إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد
إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد

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