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أخبار العالم

بدء حرب اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.. وبكين تلجأ لمنظمة التجارة

السبت 07/يوليه/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
لجأت الصين لمنظمة التجارة العالمية، للاحتجاج على بدء العمل بقوانين الجمارك الجديدة للولايات المتحدة التي تفرض زيادة بنسبة 25% على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة والتي من الحديد والألومنيوم.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية فإن الإدارة الأمريكية أطلت أقوى حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي ببدء العمل بالقوانين الجديدة للجمارك.

وعلى الرغم من أن الصين قالت أنها لن تبدأ هي هذه الحرب إلا أنها أخبرت أنه من أجل الدفاع عن مصالحها الأساسية للدولة وشعبها، فهي مضطرة للرد.

هذا اللجوء الجديد للصين إلى منظمة التجارة العالمية يأتي بعد أن قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة في السابق على هذه الزيادة في أسعار الجمارك التي أقرتها على الحديد والألومنيوم.

زيادة آخرى من المقرر أن تدخل ضمن التطبيق خلال الفترة المقبلة أيضا.

ووفقا للوكالة فإن صادرات بقيمة 50 مليار دولار من الصين إلى الولايات المتحدة، في المجمل ستتأثر بهذه التدابير الأمريكية.

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