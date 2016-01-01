تقرير: واشنطن وبيونجيانج تشكلان مجموعات عمل بشأن نزع السلاح النووي

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين شكلوا مجموعات عمل لمعالجة "التفاصيل" بما في ذلك التحقق من الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي.



ونقل تقرير مجمع للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ثاني أيام زيارته لبيونجيانج عن هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها إن مباحثات بومبيو مع المسؤولين الكوريين الشماليين تضمنت إعادة رفات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينات بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح النووي.



وقال التقرير إن بومبيو غادر مكان انعقاد المباحثات للاتصال هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب لاطلاعه على آخر ما توصلت إليه المباحثات.