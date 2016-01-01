ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تقرير: واشنطن وبيونجيانج تشكلان مجموعات عمل بشأن نزع السلاح النووي

السبت 07/يوليه/2018 - 02:55 ص
ترامب وكيم يونج
ترامب وكيم يونج
رويترز
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين شكلوا مجموعات عمل لمعالجة "التفاصيل" بما في ذلك التحقق من الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي.

ونقل تقرير مجمع للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ثاني أيام زيارته لبيونجيانج عن هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها إن مباحثات بومبيو مع المسؤولين الكوريين الشماليين تضمنت إعادة رفات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينات بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح النووي.

وقال التقرير إن بومبيو غادر مكان انعقاد المباحثات للاتصال هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب لاطلاعه على آخر ما توصلت إليه المباحثات.

ترشيحاتنا

من بعد الحوت الأزرق.. مريم تقتل فتاة لبنانية

مقتل 54 شخصا في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

إختيار السيناوي يوسف عروج للدراسة في أكبر جامعة في العالم

رضعت مع بنت فهل يحرم علي باقى أخواتها.. الافتاء تجيب

ساويرس بعد مغادرة البرازيل المونديال: إيه دا كل العمالقة يخرجوا كدا

البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو

لعنة الشياطين الحمر تصيب 5 قارات

قريطم: قيمة المخالفة المرورية تأتى عبر التليفون فى دقيقة

أشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات..فيديو

ترودو يدافع عن السماح للمهاجرين بالقدوم لكندا: هذه قيمنا وقانونا

مأساة أطفال الكهف مستمرة في تايلاند..تفاصيل 13 يوما من المعاناة .. فيديو

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام
أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات
وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا
حضري سموزي الفراولة باللوز في دقائق معدودة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟