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كأس العالم

ملعب كازان شاهد على خروج الكبار من مونديال روسيا

السبت 07/يوليه/2018 - 05:28 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
فى واقعة طريفة بكأس العالم روسيا 2018، شهدها ملعب كازان الذي يعتبر من الملاعب المميزة خلال البطولة، وشهد العديد من المباريات المهمة، وذلك بخروج 3 منتخبات كبرى من البطولة عقب اللعب على ميدانه.

والمنتخبات هى ألمانيا حاملة اللقب بخروجها من دور المجموعات فى المباراة الاخيرة امام كوريا الجنوبية بالهزيمة بهدفين مقابل لا شىء، والمنتخب الأرجنتينى هو الثانى بخروجه من أمام المنتخب الفرنسي بهزيمة بنتيجة 4 أهداف مقابل ثلاثة فى دور الـ 16، والمنتخب الأخير هو البرازيل الذى خرج على يد منتخب بلجيكا بهزيمة بنتيجة هدفين لهدف في دور الـ 8 من عمر البطولة.

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