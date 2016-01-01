ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيسة كرواتيا تشجع منتخبها ضد روسيا من المدرجات .. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
حسن محرم
تخلت رئيسة كرواتيا، عن ملابسها الرسمية وارتدت فانلة منتخبها وتوجهت إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادها في المباراة المنتظرة اليوم ضد المنتخب الروسي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن جماهير كثيرة تنتظر مباراة المنتخب الروسي والكرواتي، ضمن مباريات دور ربع النهائي، ومن ضمن هؤلاء الجماهير، الرئيسة الكرواتية، كولندا جرابار كيتافروفيتش.

وتوجهت كيتاروفيتش إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادها أمام المنتخب الروسي، لتبتعد قليلا عن الدبلوماسية.

وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صور لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة، وفي الاستاد بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ 16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

كما هنأت كوليندا غرابار كيتاروفيتش على حسابها على "تويتر"، الروس على الأداء العظيم الذي قدمه المنتخب الروسي خلال المباراة التي خاضها ضد إسبانيا ووعدت بالقدوم إلى سوتشي في الـ 7 من يوليو، مشيرة في منشورها إلى حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الإنجليزية.
رئيسة كرواتيا تشجع منتخبها ضد روسيا من المدرجات .. صور
رئيسة كرواتيا تشجع منتخبها ضد روسيا من المدرجات .. صور
رئيسة كرواتيا تشجع منتخبها ضد روسيا من المدرجات .. صور

ترشيحاتنا

الخطيب يلتقي مصيلحي وأبو سمرة خلال عزاء الجويني..صور

ريمو روبو.. أول روبوت لفريق عربي بقيادة مهندس مصري

ملعب كازان شاهد على خروج الكبار من مونديال روسيا

الأهلي يطمئن على فريق الكرة في كرواتيا

حكم كلمة حرما بعد الصلاة

إطلاق اسم مروان فاليني على حديقة في بلجيكا

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

سماء 29 يونيو.. الأكثر ازدحاما في تاريخ الطيران.. 202 ألف طائرة تحلق معا حول العالم بينهم 450 رحلة تقلع وتهبط في القاهرة

مدينة وجدة المغربية تحتضن المهرجان الدولي لموسيقى الراي

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

مأساة أطفال الكهف مستمرة في تايلاند..تفاصيل 13 يوما من المعاناة .. فيديو

استئناف البحث عن 23 شخصا بعد غرق سفينة سياحية بتايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

مؤسس المخابرات القطرية يكشف المخطط الأمريكي ضد مصر.. فيديو
وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام
أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات
وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟