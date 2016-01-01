رئيسة كرواتيا تشجع منتخبها ضد روسيا من المدرجات .. صور

تخلت رئيسة كرواتيا، عن ملابسها الرسمية وارتدت فانلة منتخبها وتوجهت إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادها في المباراة المنتظرة اليوم ضد المنتخب الروسي.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن جماهير كثيرة تنتظر مباراة المنتخب الروسي والكرواتي، ضمن مباريات دور ربع النهائي، ومن ضمن هؤلاء الجماهير، الرئيسة الكرواتية، كولندا جرابار كيتافروفيتش.



وتوجهت كيتاروفيتش إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادها أمام المنتخب الروسي، لتبتعد قليلا عن الدبلوماسية.



وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صور لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة، وفي الاستاد بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ 16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.



كما هنأت كوليندا غرابار كيتاروفيتش على حسابها على "تويتر"، الروس على الأداء العظيم الذي قدمه المنتخب الروسي خلال المباراة التي خاضها ضد إسبانيا ووعدت بالقدوم إلى سوتشي في الـ 7 من يوليو، مشيرة في منشورها إلى حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الإنجليزية.