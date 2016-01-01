الوادي الجديد في أسبوع .. إعلان أوائل التعليم الفني ..حفر بئر لتنفيذ مبادرة ازرع نخلة..والمحافظ يوافق على تمليك أراضي المنطقة الحرفية .. الصحة توفير مصل العقرب بالوحدات الصحية

حفر بئر جوفية لتنفيذ مبادرة ازرع نخلة في الوادي الجديد

دء تنفيذ بروتوكول التعاون الإيطالي لتدريب شباب الوادي الجديد

محافظ الوادي يوافق على تمليك أراضي المناطق الحرفية

محافظ الوادي يوجه بسرعة تسليم الشباب المشروعات

توفير 1153 مصل عقرب بجميع الوحدات الصحية بالوادي الجديد



ومن ضمن الفعاليات أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، يرافقه المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، جولة تفقدا خلالها عملية حفر بئر مياه سطحية بمنطقة مطار الخارجة.



وأكد المحافظ، أن الغرض من حفر بئر المياه بمنطقة المطار هو رى الأشجار التى تمت زراعتها بمدخل المدينة لتجميلها وكذلك استغلال المياه فى رى حديقة المطار.



ووجّه المحافظ بإعادة ترميم شبكة مياه الأمطار والعمل على ترشيد المياه والحفاظ عليها وعدم إهدارها.



من جانبه أشار سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى أنه قد تم الانتهاء من حفر البئر وتم تشغيله فعليا وبلغت تكلفة حفر البئر بجميع المشتملات حوالى 300 ألف جنيه وعلى عمق 178 مترا، وهو مقدم للمحافظة من أحد رجال الأعمال بالمشاركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وكان من ضمن الفعاليات أن أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون مع منظمة إيطالية (CLSS) لتدريب الشباب على الحرف وإدارة المشروعات.



وأكد المحافظ ، أن أولى مراحل تنفيذ بروتوكول التعاون، هو استغلال الأراضي المقام عليها ورشة السجاد والكليم بواحة الخارجة، لصالح جمعية رواد بيوت الثقافة، وذلك على نفقة منظمة (CLSS)، وبذلك تكون أولى ثمار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المحافظة والمنظمة منذ أيام قليلة.



وأوضح الزملوط، خلال تفقده مركز تدريب الصناعات الحرفية والبيئية بواحة الخارجة، أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تهدف إلى الاهتمام بالصناعات اليدوية والحرفية والحفاظ على الموروثات البيئية للتراث الواحاتي.



ووافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، علي تعديل قرار المحافظة رقم 114 لعام 2015 بشأن الضوابط والشروط الخاصة بتوزيع الأراضي بالمناطق الحرفية على مستوى المحافظة.



وأكد "الزملوط"، أن سيتم تمليك الأراضي المسلمة بالمناطق الحرفية بدلا من حق الانتفاع شريطة أن يكون التنفيذ بنسبة 100%.



وأوضح المحافظ، أن ذلك القرار سيعمل علي جذب مستثمرين جادين في مختلف القطاعات الحرفية للمحافظة خاصة وأنها تتمتع بمقومات وإمكانيات تساعد علي إنجاح مختلف المشروعات .



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على دفع عجلة الاستثمار والتنمية الحقيقية على أرض الوادي الجديد مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .



ومن ضمن الفعاليات ايضا وجه المحافظ بسرعة تسليم الشباب المشروعات حيث تفقد المحافظ يرافقه اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن المحافظة ولفيف من جهاز المحافظة التنفيذي ورشة النجارة التابعة للمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك بهدف الوقوف على أعمال تصنيع عربات مشروعات الشباب ضمن مبادرة فكرتك في شغلتك.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تسليم الشباب المتقدمين ضمن المبادرة، مشيرا إلى ضرورة تحديد نشاط كل مشروع وعدم تكرار الأنشطة.



وعلى جانب آخر وجه المحافظ بتشغيل ورشة النجارة بالمدرسة في تصنيع الأثاثات المنزلية والاستعانة بالطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية في مقابل مكافأة مالية وتأهيلهم للدخول لسوق العمل الحر وتصنيع اثاثات مشروع سترة.



يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وافق على تفعيل مبادرة شبابية لتوفير عدد من فرص العمل للشباب بمشروعات صغيرة تحت شعار "فكرتك في شغلتك"، من خلال عربات صغيرة تم تصميمها بطريقة عصرية وجديدة وألوان مبهجة بتكلفة 3 آلاف جنيه للعربة الواحدة لتقديم المأكولات والمشروبات ومنح تسهيلات للشباب في السداد.

وفي نهاية الفعاليات أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، عن توفير 1153 مصلا مضادا للدغات العقارب بجميع الوحدات الصحية بمراكز المحافظة الخمسة.



وأكدت مشرف، توفير 150 عبوة بمستشفي الخارجة و30 بمستشفي الداخلة، و23 بالفرافرة و 82 بباريس و 18 ببلاط، بينما في جميع وحدات الداخلة من الشيخ والي وحتى غرب الموهوب فيتوفر 301 عبوة مصل، بينما في وحدات مركز الفرافرة الصحية القروية 200 عبوة، و في وحدات قري مركز بلاط يتوفر 139 عبوة، بينما في حدات قري مركز باريس يتوفر 210 عبوات.



وأضافت مشرف، أن المديرية تتابع عن كثب توافر الأمصال واللقاحات المضادة للدغات العقارب والثعابين، خاصة من قدوم فصل الصيف، حيث تنتشر هذه الحشرات بشكل ملحوظ خاصة في المناطق النائية والبعيدة والمترامية الأطراف.



شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات من أهمها ,أن أعلنت مديرية التربية والتعليم عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية بالمحافظة والتي أظهرت حصول المدارس الزراعية بالمحافظة على المراكز العشر بقطاع المنيا.وقدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التهنئة للطلاب الناجحين الذين حصدوا المراكز العشرة بقطاع المنيا بدبلومات التعليم الثانوي الزراعي للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، كما قدم التهنئة لجميع أبنائه طلاب شهادة الدبلومات الفنية والذين حالفهم النجاح والتفوق.وأشار الزملوط إلى أنه سوف يتم تكريم جميع اوائل المحافظة بمختلف قطاعات التعليم بالمحافظة وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحفيزا لجميع الطلاب.من جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن مدارس التعليم الفني بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا انعكس إيجابيا على العملية التعليمية ومستوى الطلاب.