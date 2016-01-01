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أخبار العالم

مسؤولون يكشفون تكلفة إحدى التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

السبت 07/يوليه/2018 - 06:38 ص
التدريبات العسكرية
التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية
رويترز
قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الجمعة إن مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أُلغيت بعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من المناورات العسكرية "الباهظة التكاليف" كانت ستتكلف نحو 14 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون)الشهر الماضي إنها ستوقف لأجل غير مسمى تدريب (فريدم جارديان) العسكري دعما لقمة سنغافورة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأشاد ترامب مرارا بتوفير النفقات الذي سينجم عن قراره بوقف "التدريبات الحربية" في تنازل مفاجئ لكيم خلال اجتماع القمة الذي عُقد في 12 يونيو حزيران لبحث نزع سلاح بيونجيانج النووي. وقال ترامب في تغريدة على تويتر الشهر الماضي " نوفر ثروة من خلال عدم القيام بمناورات حربية ما دمنا نتفاوض بنية طيبة.. وهو أمر متوافر لدى الجانبين".

ولم يعط المسؤولون الذين تحدثوا يوم الجمعة شريطة عدم نشر أسمائهم تفاصيل بشأن تكلفة المناورات. ولم يكشف البنتاجون إجمالي تكلفة التدريبات التي تنظمها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سنويا.

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