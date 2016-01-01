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أخبار العالم

إطلاق اسم مروان فاليني على حديقة في بلجيكا

السبت 07/يوليه/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
حسن محرم
وافق عمدة مدينة فيانسون دو وولف البلجيكية على إطلاق اسم مروان فيلايتي على حديقة بالمدينة.

وذكرت صحيفة "درنيير أور" أن مجموعة من الشباب في المدينة ينتمون إلى هيئة "هويد جيكرويد" أرادوا أن يوجهوا الشكر إلى لاعب الوسط في المنتخب البلجيكي، المولود في هذه المدينة، باقتراح إطلاق اسمه على الحديقة فيها.

وأعلن عمدة المدينة أنه لا يمانع هذا العرض، لاسيما في ظل الأداء الممتاز للاعب والمنتخب، بعد الوصول إلى نصف النهائي.

كما أطلق ناشطون عريضة على الإنترنت من أجل نفس الطلب، حيث جاء فيها:" الهدف هو تعزيز شعور الانتماء والفخر للمواطنين الذين يسكنون بالقرب من الحديقة".

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