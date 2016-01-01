الصحف السعودية: حرب تجارية مستعرة بين الصين والولايات المتحدة وروسيا تدخل على الخط.. كأس العالم يواصل مفاجآته بخروج البرازيل.. واشنطن تنعي غرق شابين سعوديين.. تسوية بضمانة روسية في جنوب سوريا

"الحياة": الصين ترد على "حرب ترامب" وروسيا تدخل على الخط

"الشرق الأوسط": واشنطن تنعي سعوديين غرقا أثناء إنقاذ طفلين

"الرياض": الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإيرانية الموالية لإيران تجاه المملكة

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، الضوء على اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوصل إلى اتفاقية برعاية روسية بشأن جنوب سوريا.





كما ركزت الصحف أيضا على مفاجآت كأس العالم وخروج البرازيل أمام بلجيكا في ربع النهائي، ونعي الولايات المتحدة لشابين سعوديين أنقذا طفلين من الغرق، بالإضافة إلى اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا بالستيا.



وفي الصحيفة أيضا: "تسوية بضمانة روسية تطوي ملف الجنوب والنظام يسيطر على معبر نصيب الحدودي"، وقالت إنه بعد أكثر من أسبوعين من مفاوضات تحت النار والقصف، وافقت فصائل الجيش السوري الحر في الريف الشرقي لمدينة درعا على تسوية، بوساطة روسية، تتضمن تسليم السلاح، وعودة النازحين، وتسوية أوضاع مسلحي المعارضة، والسماح لمن يريدون بالمغادرة، في وقت شدد الأردن على «الأولوية القصوى» لعودة النازحين. ترافق ذلك مع استعادة النظام السوري السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وإحكام السيطرة على كامل طريق حلب - درعا الاستراتيجي.

وأعربت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء المبتعثين السعوديين، مضيفة في بيان أن آل راكة واليامي نموذجا للطلاب من خارج الولايات المتحدة، ممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مقدمة تعازي بلادها للسعودية وذوي الطالبين وأصدقائهما.





وأشار البيان إلى أن ذيب وجاسر هما اثنان من بين 52 ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة، يضيفون كثيرًا من الإيجابية إلى المجتمع الأمريكي المتنوع، وإلى بلادهم حين يعودون لوطنهم.

من جانب آخر، بينت الصحيفة أن بطولة كأس العالم 2018، واصلت مسلسل مفاجأتها، ولحق المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرة بخسارته أمام المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل واحد في كازان بالدور ربع النهائي.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة"، حيث قالت إن بكين ردت بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على منتجات صينية، فأخضعت سلعًا أمريكية لرسوم جمركية مماثلة وقدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت دخلت روسيا على خط الأزمة المشتعلة، معلنة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية. تزامن ذلك مع تحذيرات دولية من آثار سلبية «مدمرة على الاقتصاد العالمي» نتيجة هذه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.وتشمل الرسوم الجمركية الأميركية سلعًا صينية بقيمة 34 مليار دولار، ما دفع بكين إلى اتهام واشنطن بإطلاق شرارة «الحرب التجارية الأوسع نطاقًا». وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الحرب التجارية ليست حلًا أبدًا».ويبقى القلق قائمًا من أن ينفذ ترامب تحذيرات أطلقها سابقًا بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 500 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبًا إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصين عام 2017.وأعربت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على «تويتر» أمس، عن قلقها من فرض رسوم ورسوم مضادة بين الولايات المتحدة والصين، وحذرت من «النتائج التي ستترتب على ذلك»، قائلة: «التطورات المقلقة... مدمّرة للاقتصاد العالمي بوضوح. الحروب التجارية سيئة، وليس من السهل الفوز فيها».وبانتهاء المعارضة في جنوب غربي سوريا، تبقى منطقة واحدة فقط من مناطق خفض التصعيد صامدة في شمال غربي البلاد في إدلب، حيث تجمع مقاتلو النصرة والمعارضة من جميع المناطق التي سيطر عليها النظام منذ معركة حلب نهاية 2016.وذكر مصدر مقرب من المفاوضين أن الاتفاق الأولي تضمن «وقف النار، ونشر الشرطة الروسية في المناطق التي تقدمت فيها قوات النظام، وفي مقدمها بلدات الجيزة وكحيل والسهوة، والمسيفرة في الريف الشرقي، وإدارة معبر نصيب في شكل مشترك بين النظام والمعارضة بإشراف روسي، ويُرفع عليه العلم السوري»، كما تضمّن «تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وضمان خروج دفعات من المقاتلين الذين لا يرغبون في تسوية أوضاعهم والبقاء تحت حكم النظام السوري، مع تحديد الوجهة والتاريخ لاحقًا».ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، قدمت تعازيها في وفاة المبتعثين السعوديين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقًا، أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق، في نهر بولاية ماساتشوستس مساء الأحد الماضي.كما نعت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة المبتعثين، مبينة أن حادث الغرق كان في نهر شيكوبي بمدينة ليبرهام في ولاية ماساتشوستس (شرق أمريكا).وسيواجه المنتخب البلجيكي في نصف النهائي نظيره الفرنسي الذي تغلب على أوروجواي 2 / صفر أمس أيضًا.وبذلك أصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيًا خالصًا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة. وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 بتصويبة صاروخية. وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوجوستو في الدقيقة 76 بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.وفي صحيفة العاصمة "الرياض"، بينت أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن، تركي المالكي، صرح بأنه وفي تمام الساعة السابعة وسبعة عشر دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان" وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.