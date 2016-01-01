اختبار 74 طالبا وطالبة في القدرات الرياضية بالعريش

تجري كلية التربية الرياضية بجامعة العريش اختبار قدرات للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية العام الدراسي القادم 2018\2019 م.



وقال الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش إنه وفقا لتنفيذ تعليمات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تحديد مواعيد اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والفنية والموسيقية والفنون الجميلة بداية من يوم الثلاثاء الماضى حتى يوم الاثنين 23 يوليو الجارى، تواصل جامعة العريش استقبال المتقدمين لاختبارات القبول للالتحاق بإحدى هذه الكليات، بعد قيامهم باستكمال إجراءات التنسيق إلكترونيا.



وأشار رئيس جامعة العريش إلى أن المتقدمين حتى الآن نحو 74 طالب وطالبة من أبناء محافظة شمال وجنوب سيناء، وأنه أصدر قرارا بفتح المدينة الجامعية أمام أبناء جنوب سيناء القادمين لمدينة العريش، للتقدم لاختبارات القبول فى التربية الرياضية تيسيرا عليهم لحين انتهاء إجراءاتهم.



وقال الدكتور عز الحسيني عميد الكلية ان الاختبارات تجري فى 800 متر تحمل، و200 متر سرعة واختبارات القدرات الخاصة للتأكد من صلاحيهم للالتحاق بالدراسة فى كلية التربية الرياضية، ويسبق الاختبارات الرياضية إجراءات الكشف الطبى.