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أخبار العالم

مقتل وفقد 56 شخصا مع تعرض اليابان لأمطار غزيرة

السبت 07/يوليه/2018 - 06:49 ص
مقتل 11 وفقد 45 مع
مقتل 11 وفقد 45 مع تعرض اليابان لأمطار غزيرة
رويترز
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم السبت إن ما لا يقل عن 45 شخصا فقدوا مع تعرض غرب اليابان ووسطها لأمطار غزيرة أودت بحياة 11 شخصا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية عبر أربع مقاطعات في غرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط ما وصفته بأمطار "تاريخية".

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي اليابانية استجابوا لأكثر من 100 بلاغ عن انهيارات أرضية ونداءات أخرى للنجدة.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أنه بحلول صباح اليوم السبت صدرت أوامر لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون شخص آخرين بالمغادرة.

وتأثرت بعض وسائل النقل في جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال الجزيرة.

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