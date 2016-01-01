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أخبار العالم

الرئيس الصيني سيطرح حلا لقضايا الشرق الأوسط خلال منتدى التعاون الصيني-العربي

السبت 07/يوليه/2018 - 07:28 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني "شي جين بينج"
أ ش أ
قال مساعد وزير الخارجية الصيني "تشن شياو دونج" إن الرئيس الصيني "شي جين بينج" سيطرح "حلا صينيا" للقضايا الحالية في منطقة الشرق الأوسط خلال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي، مع تقديم مقترحات جديدة إزاء مزيد من التعاون بشأن مبادرة "الحزام والطريق" بين الصين والدول العربية التي يتسم العديد منها بالتطلع للأمام والابتكار والريادة.

وأضاف دونج –في تصريحات صحفية اليوم- أن الرئيس الصيني سيلقي خطابا خلال المراسم الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي التي من المقرر انطلاقها يوم 10 يوليو في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وتجمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووزراء خارجية ومسؤولين وزاريين آخرين من 21 دولة عربية بينها مصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسط توقعات أن يدفع الخطاب العلاقات بين الصين والدول العربية نحو آفاق جديدة.

وتابع دونج أن حرص الرئيس الصيني على بلورة سياسة الصين تجاه العالم العربي، يشير إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة وتقدم دعما متكاملا لتنمية العلاقات مع الدول العربية وبناء منتدى التعاون الصيني-العربي.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني سيشرح وجهة نظر الجانب الصيني إزاء تعزيز العلاقات الصينية مع الدول العربية والوصول بها إلى مستويات أفضل، وسيضع خريطة لتعاون مشترك، مع التأكيد على أهمية منتدى التعاون الصيني-العربي.

ولفت إلى أن الاجتماع سيشهد اعتماد عدد من الوثائق، بما في ذلك إعلان بكين وخطة العمل 2018-2020، التي تغطي أكثر من 10 مجالات للتعاون، موضحا أن الوثائق ستحدد معالم خارطة طريق واضحة لبناء مشترك لمبادرة الحزام والطريق في المستقبل.

وفي مجال السلام والتنمية في الشرق الأوسط، أكد مساعد وزير الخارجية الصيني استعداد الصين للعمل مع الدول العربية من أجل تعزيز السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للصين والعرب.لافتا إلى أن تنمية العلاقات بين الصين والدول العربية تساعد كلا الجانبين والمنطقة والعالم.

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