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حوادث

إحالة مسئولين بالزراعة وصاحب شركة للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

السبت 07/يوليه/2018 - 08:07 ص
إحالة مسئولين بالزراعة
إحالة مسئولين بالزراعة وصاحب شركة للجنايات
محمد عبدالله
أمر المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بإحالة هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية سابقا ورئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية حاليا وممدوح أحمد مهنى البارودى صاحب شركة البارودي لتجارة الأسلحة والذخائر للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف حصل للمتهم الثاني بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته أرض مساحتها 4000 فدان فحصل له بذلك بدون وجه حق على نفع يتمثل التعدى على أرض مملوكة للدولة.

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