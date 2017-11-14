ننشر تحقيقات النيابة مع رئيس حي الموسكي لتقاضيه رشاوى مالية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس حى الموسكى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة 100 ألف جنيه.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول فى القضية، وجاءت كالتالي:



يشهد محمد محمد عاطف الدجوى – عضو هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغا بتاريخ 14/11/2017 من الشاهد الأول محمد على مفاده طلب المتهم طارق صلاح، رئيس حى الموسكى بمحافظة القاهرة، مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص بتغيير نشاط حانوت له بـ 19 شارع الجيش – العتبة – حى الموسكى إلى نشاط بيع الملابس ومسايرته المتهم للإبلاغ عن الواقعة، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصل لصحة البلاغ واختصاص المتهم بصفته الوظيفية باعتماد جميع تراخيص المحال التجارية بدائرة الحي والتأكد من صحة إجراءات استصدارها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المتهم والشاهد الأول – أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت وما واكبها من تحريات – اتفاق الشاهد الأول والمتهم على لقاء بينهما بتاريخ 26/11/2017 بمحل عمل الأخير بديوان الحى فأعد الشاهد الأول فنيا لتسجيله وتبين خلاله طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ 100 ألف جنيه لنفسه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص بتغيير نشاط حانوت الشاهد الأول، وآخر للإعلان عنه وأن المتهم طلب من الشاهد الأول خلال اللقاء التقدم بطلب استصدار ترخيص الإعلان بتاريخ سابق على تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص وقبل من الشاهد الأول وعدا بتقديم مبلغ 50 ألف جنيه له كمقدم للرشوة ومثله عقب استصدار ترخيص تغير النشاط.



كما طلب المتهم دفعة من مبلغ الرشوة تمكن نفاذا لإذن النيابة العامة من تسجيل محادثة بينه والشاهد الأول بتاريخ 29/11/2017 اتفقا خلالها على لقاء بينهما بذات التاريخ لاستلام مبلغ الرشوة، فأعد الشاهد الأول فنيا لتسجيله وسلمه مبلغ 50 ألف جنيه أعده من خزينة هيئة الرقابة الإدارية ناظرته النيابة العامة قبل اللقاء ثم التقى الشاهد الأول والمتهم بمحل عمل الأخير بديوان الحر فقدم الشاهد الأول مبلغ الرشوة للمتهم خلال حديث بينهما عن موضوعها ووعده بتقديم مثله عقب استصدار الترخيص فأخذه المتهم ووضعه بسترة بذلته وقبل وعده بتقديم باقية فألقي القبض على المتهم آنذاك ومبلغ الرشوة بحوزته.



وأقر المتهم طارق صلاح الدين فؤاد بصورته وصوته فيها طلب المتهم بتاريخ 26/11/2017 مبلغ مائة ألف جنيه لنفسه من الشاهد الأول محمد عبد الحى محمد على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص بتغيير نشاط حانوت للأخير وآخر للإعلان عنه واتفاقهما على تقديم مبلغ الرشوة على دفعتين كل واحدة بمبلغ 50 ألف جنيه قبل استصدار الترخيص وبعده، وطلب المتهم من الشاهد الأول التقدم بطلب استصدار ترخيص للإعلان عن حانوته بتاريخ سابق وتصريحه بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص وأخذه من الشاهد الأول بتاريخ 29/11/2017 مبلغ 50 ألف جنيه بمحل همله بديوان الحي كدفعة أولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه وناظرت النيابة أرقام تسلل أزراقه قبل تقديمه وإلقاء القبض عليه متلبسا بالجريمة.



وأكد المتهم اختصاصه كرئيس حى الموسكي باعتماد طلبات استصدار تراخيص تغيير أنشطة المحال التجارية للبدء فى اتخاذ إجراءاتها واعتماد تلك التراخيص عقب انتهائها لاستصدارها، وكذا اعتماد طلبات استصدار تراخيص إعلانات المحال التجارية للبدء فى اتخاذ إجراءاتها وأنه إزاء طلب الشاهد الأول منه استصدار ترخيص للإعلان عن حانوت له وترخيص آخر لتغيير نشاطه، أرسله إلى المدعو أحمد فاروق، المسئول عن الإعلانات بالحي، وطلب منه تحرير طلب بالإعلان بتاريخ سابق وأرسله إلى المدعو عادل فؤاد نصر، مدير التنسيق بالحى، لإعلامه بالإجراءات المتبعة بشأن ترخيص تغيير النشاط.



ثبت بتقرير خبير الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوتي وصورتي الشاهد الأول محمد عبد الحى محمد على والمتهم طارق صلاح الدين فؤاد على مع صوتيهما وصورتيهما بالتسجيلات المأذون بها.