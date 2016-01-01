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حوادث

تسمم 3 أشخاص تناولوا عصيرا منتهي الصلاحية بسوهاج

السبت 07/يوليه/2018 - 10:07 ص
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
خالد رياض
استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، 3 أشخاص مصابين بحالة تسمم لتناولهم عصيرًا منتهي الصلاحية مخزنًا بالمنزل وتم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي للعلاج.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول كل من محمد.أ.، 47 عاما عامل، وبسمة.ح.أ.خ، 16 عاما طالبة "ابنة شقيق الأول"، محمد.ع.ج، 13 عاما طالب حفيد الأول ويقيمون قاو غرب دائرة مركز طما مصابين بقيئ مستمر وضيق بحدقة العين وارتفاع ضغط الدم وتم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي.

وتبين تناول المصابين "عصير منتهي الصلاحية" مخزن بالمنزل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3327 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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