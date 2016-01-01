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حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في قرية بالشرقية

السبت 07/يوليه/2018 - 10:13 ص
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تمكن ضباط مباحث مركز بلبيس بالشرقية اليوم، الأحد، من العثور على جثة لشاب مجهول الهوية، بالقرب من قرية غيتة دائرة المركز، وقد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ من بعض الأهالى بالعثور على جثة بالقرب من كارتة أنشاص، ناحية قرية غيتة دائرة مركز شرطة بلبيس.

تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وأفاد شهود عيان بأن السبب تعاطيه جرعة من المخدرات، أنهت حياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة بلبيس بمشرحة المستشفى العام.

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