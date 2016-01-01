حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية

قررت نيابة فاقوس فى الشرقية حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على "دياب. م"، 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا ما بين "سرقة، سلاح نارى"، و"حسن. ح"، 42 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتي "مخدرات، فعل فاضح"، و"محمد. ب "، 19 سنة، عاطل، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.



وتم ضبطهم بمحل تواجدهم في إحدى المزارع بقرية أمين باشا، وبحوزة الأول فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتكوينهم تشكيلًا عصابياَ فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة دراجات نارية، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.