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حوادث

حبس 12 متهما بترويج الحشيش والبانجو بشبرا الخيمة

السبت 07/يوليه/2018 - 10:10 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس 12 متهما من مروجي المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم 500 جرام حشيش ونصف كيلو بانجو ونصف كيلو فودو و100 قرص مخدر. 

وكانت تعليمات اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية بمراكز المحافظة فقامت حملة شارك فيها ضباط البحث الجنائى واستهدفت مدينة شبرا الخيمة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم ضبط 500 جرام من مخدر الحشيش ونصف كيلو بانجو ونصف كيلو فودو و100 قرص مخدر وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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